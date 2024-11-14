شركة مجد للاستثمار وشركة عقارات السیف تعلنان عن تحالف استراتيجي في المنطقة الشرقية بقيمة ما يقارب نصف مليار ريال سعودي

من جهته، عبّر عيسى نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف، عن أهمية هذا المشروع الذي يتماشى مع خطط عقارات السيف الاستراتيجيّة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة لصالح مساهميها وتعزيز الإيرادات والربحية من خلال دخول أسواق جديدة في المنطقة، لا سيّما السوق السعودي المزدهر، وذلك عبر النهج الثابت في الاستثمار في الفرص الواعدة والتوسع في استثماراتها في قطاعي الترفيه والضيافة في المملكة العربية السعودية. كما سيسهم هذا المشروع في تنويع محفظة استثمارات الشركة ومشاريعها، إذ تسعى إلى نقل خبراتها المتنوعة في مجال التطوير العقاري وقطاع الترفيه إلى السوق السعوديّة والمساهمة في إثراء محفظة المشاريع العقاريّة والتجاريّة في المنطقة الشرقيّة.