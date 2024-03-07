بدعم وتمكين ولي العهد.. مؤتمر "ليب 24" يختتم أعماله باستثمارات وإطلاقات بقيمة 13.4 مليار دولار

وأضاف الخميسي: "كنا نفكر بمؤتمر يغير روزنامة العالم التقني إلى الأبد، ببساطة لأننا في الرياض عاصمة اللا مستحيل، وفي ظل رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد"، وأضاف: "استقبلنا 50,000 ضيف من خارج المملكة هذا العام"، وقارن فيه حديثه بمؤتمرات عالمية لها عشرات السنين وكان مؤتمر ليب أصغرها عمراً وأكثرها حضوراً، حيث قال في حديثه: "رسمياً أصبح ليب المؤتمر التقني الأكثر حضوراً في العالم، بحضور 215,000 زائر مما كان له أثر واضح في ارتفاع نسبة إشغال فنادق الرياض إلى 99%". وذكر في حديثه أنه وخلال المؤتمر تم إعلان إطلاقات واستثمارات تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار إضافة إلى ما أعلن في أول يوم ليصبح مجموع الإطلاقات والاستثمارات في ليب بنسخته الثالثة 13.4 مليار دولار.