زوّار سيتي ووك جدة يغوصون بعالم البحار.. في عروض "الأكروبات أوكاينوس"

ويعيش زائر الفعالية، أجمل اللحظات الخيالية مع عرض الأكروبات أوكاينوس في رحلة استكشافية من خلال المسرح العالمي في سيتي ووك، لعالم البحار القادم من أعماق المحيط، والذي تجتمع فيه قناديل البحر وحورياته والحيتان، في استعراض خيالي مع فرقة أوكاينوس الذين يقدمون أجمل الاستعراضات على المسرح.