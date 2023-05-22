زوّار سيتي ووك جدة يغوصون بعالم البحار.. في عروض "الأكروبات أوكاينوس"

شهدت منطقة عرض "الأكروبات أوكاينوس"، بالسيتي ووك في "تقويم جدة 2023"، إقبالاً كثيفًا من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، بعروضها التشويقية التي نقلت الجمهور إلى عالم البحار في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق في إحدى أجمل فعاليات سيتي ووك جدة لهذا العام.
ويعيش زائر الفعالية، أجمل اللحظات الخيالية مع عرض الأكروبات أوكاينوس في رحلة استكشافية من خلال المسرح العالمي في سيتي ووك، لعالم البحار القادم من أعماق المحيط، والذي تجتمع فيه قناديل البحر وحورياته والحيتان، في استعراض خيالي مع فرقة أوكاينوس الذين يقدمون أجمل الاستعراضات على المسرح.
وتعد منطقة "سيتي ووك" أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة، حيث تحتوي على 10 مناطقٍ ترفيهية متنوعة منها فعاليات تقدم لأول مرة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة وعدد من التجارب الترفيهية، التي تناسب جميع الفئات العمرية.