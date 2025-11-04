كيف جعلت أبيان المالية تجربة التداول أذكى؟

يشهد القطاع المالي في المملكة تحولًا كبيرًا نحو التحول الرقمي، ومع هذا التحول أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من مشهد التطور في الخدمات المالية خاصةً في مجال التداول فالمستثمر اليوم لم يعد يبحث فقط عن منصة تتيح له البيع والشراء، بل عن تجربة أذكى تساعده على فهم السوق، وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات مبنية على معرفة دقيقة.
من هذا المنطلق، أطلقت أبيان المالية تطبيقها الجديد "أبيان تداول" ليقدّم تجربة تداول مختلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كعنصر مساند للمستثمر في قراءة السوق ومعرفة التحليلات للأسهم بشكل فوري.
يعمل"أبيان AI" كمساعد تداول ذكي داخل تطبيق أبيان تداول، يساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم من خلال تحليل حركة السوق وبيانات الأسهم التاريخية، ويتيح للمستثمر طرح أي سؤال عن أي سهم ليحصل على إجابة فورية مبنية على البيانات، دون تقديم توصيات بيع أو شراء.
ويمتاز "أبيان تداول" أيضًا بسرعته في عرض الأسعار وتنفيذ الأوامر، مما يضمن للمستخدم استجابة لحظية تتماشى مع سرعة السوق. إلى جانب ذلك، يلتزم التطبيق بأعلى معايير الشرعية المتكاملة، ليجمع بين التقنية الحديثة والانضباط الشرعي الذي يشكّل أحد أساسيات هوية أبيان المالية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه بعض المتداولين الفرصة المناسبة للدخول في صفقة جديدة، تضمن "أبيان تداول" أن يبقى الرصيد غير المستثمر في حركة، فكل ريال في المحفظة يواصل النمو بمعدل 3٪ سنويًا تُضاف شهريًا، وبطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
إن ما تقدمه أبيان عبر هذا التطبيق هو نقلة في مفهوم التداول نفسه، فبدل أن تكون التقنية مجرد وسيلة لتنفيذ العمليات، أصبحت أداة تعلّم وفهم، تعطي المستخدم نظرة أعمق إلى السوق وتساعده على بناء قرارات تراعي استراتيجيته الشخصية فكل مستثمر له طريقته الخاصة.
بهذه الخطوة تؤكد أبيان المالية التزامها بتطوير حلول ذكية تربط بين وضوح التجربة وسرعة القرار، وتجعل التداول أكثر سهولة للجميع, ومع استمرار التحول الرقمي في السوق المالي السعودي، تثبت أبيان أن الابتكار لا يعني التعقيد، بل القدرة على جعل التقنية تفهم الإنسان قبل أن تخدمه وهو جوهر فلسفتها في بناء مستقبل مالي يفهم احتياجات المستخدم ويواكب طموحه.