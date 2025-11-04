كيف جعلت أبيان المالية تجربة التداول أذكى؟

يشهد القطاع المالي في المملكة تحولًا كبيرًا نحو التحول الرقمي، ومع هذا التحول أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من مشهد التطور في الخدمات المالية خاصةً في مجال التداول فالمستثمر اليوم لم يعد يبحث فقط عن منصة تتيح له البيع والشراء، بل عن تجربة أذكى تساعده على فهم السوق، وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات مبنية على معرفة دقيقة.