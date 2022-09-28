النائب العام يرفع التهنئة لولي العهد على صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال النائب العام: سمو ولي العهد يحظى بقدرات وإمكانات واسعة بوأت لسموه الكريم تولي مناصب عديدة وفقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومنها ما يمتلكه سموه من مهارة عالية في تنظيم العمل المؤسسي وفق خطط وإستراتيجيات دقيقة وفي ضوء منهجية التوازن والتناغم على الأصعدة كافة، وقدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل الإداري المُتقن والمُحكم.
وسأل المولى -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.