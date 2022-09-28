النائب العام يرفع التهنئة لولي العهد على صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

وقال النائب العام: سمو ولي العهد يحظى بقدرات وإمكانات واسعة بوأت لسموه الكريم تولي مناصب عديدة وفقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومنها ما يمتلكه سموه من مهارة عالية في تنظيم العمل المؤسسي وفق خطط وإستراتيجيات دقيقة وفي ضوء منهجية التوازن والتناغم على الأصعدة كافة، وقدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل الإداري المُتقن والمُحكم.