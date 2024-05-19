السديس" يعتمد إطلاق ألف حلقة قرآنية في الحرمين بموسم الحج

اعتمد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، إطلاق ألف حلقة لتحفيظ القرآن الكريم.
يأتي ذلك تعزيزًا لخطة الرئاسة لموسم حج 1445 هـ؛ لاستفادة حجاج بيت الله الحرام، من هذه الحلقات القرآنية المباركة؛ لنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا، على أيدي مدرسين سعوديين مؤهلين من حفظة كتاب الله، ولنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا.
وقال رئيس الشؤون الدينية: إن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعليم القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده.
وأضاف الشيخ "السديس" أن الحلقات القرآنية ستتيح لحجاج بيت الله، الوصول للحلقة والنهل من معين القرآن، دون مشقة أو عناء.
وأوضح أن الحلقات القرآنية في الحرمين، مشروع له مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية في نشر رسالة القرآن وهداياته.
وأكد أهمية استمرارية العمل 24 ساعة، في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خدمة للقرآن الكريم وأهله، وإفادة لضيوف الرحمن، وتصحيحًا للتلاوة، وغرسًا لقيم القرآن الكريم في النفوس، وإبلاغًا لرسالة الحرمين الدينية إلى العالم.
وحث رئيس الشؤون الدينية، المدرسين بضرورة بذل الجهود في تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره؛ لما يعود على حجاج بيت الله الحرام، بالنفع والفائدة.
وتسعى رئاسة الشؤون الدينية في إطار خطتها لموسم حج 1445 هـ، لتوسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإقراء والإجازات المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.