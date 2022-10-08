مستشار إعلامي لـ"سبق": معرض الكتاب في الرياض الأقوى من نوعه في العالم العربي

أكد المستشار الإعلامي عبدالعزيز بن سعد السويلم، أن مشاركة 1200 دار نشر في معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية 2022 يجسد حجم الدعم السعودي للمعرض الذي أضحى معلمًا وعرساً ثقافياً عالمياً يقام في عاصمة الثقافة العربية الرياض، مشيراً إلى أن اختيار ضيف الشرف للمعرض لجمهورية تونس الشقيقة كان مميزاً، حيث إنها تمتلك إرثاً حضاريًا وثقافيًا كبيراً تميزت به الدورة الحالية للمعرض.