مستشار إعلامي لـ"سبق": معرض الكتاب في الرياض الأقوى من نوعه في العالم العربي

أكد المستشار الإعلامي عبدالعزيز بن سعد السويلم، أن مشاركة 1200 دار نشر في معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية 2022 يجسد حجم الدعم السعودي للمعرض الذي أضحى معلمًا وعرساً ثقافياً عالمياً يقام في عاصمة الثقافة العربية الرياض، مشيراً إلى أن اختيار ضيف الشرف للمعرض لجمهورية تونس الشقيقة كان مميزاً، حيث إنها تمتلك إرثاً حضاريًا وثقافيًا كبيراً تميزت به الدورة الحالية للمعرض.
وقال "السويلم" في تصريح خاص لـ"سبق" إن "المعرض في دورته الحالية حظي بتغطية إعلامية واسعة تماشيًا مع حجمه، حيث لأول مره في تاريخه يجتمع فيه كبريات دور النشر العالمية من 33 دولة حول العالم في أكبر تجمع ثقافي معرفي في هذه الدورة التي تعد دورة استثنائية في تاريخه الحافل".
وبين "السويلم" أن "وزارة الثقافة بذلت جهداً كبيراً في حسن التنظيم والتوقيت لفعاليات المعرض التي نظمتها خلال أيام للمعرض وتوظيف التقنية الحديثة في الخدمات المقدمة للزوار والتي كانت محل إشادة واسعة من أطياف المثقفين والمفكرين الذين زاروا المعرض، وتم رصد انطباعاتهم عبر منصات إعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي، يضاف لذلك مجموعة من المبادرات المميزة عبر هيئات الوزارة المتنوعة التي قدمت مبادرات نوعية لفتت الانتباه".
وأشاد "السويلم" بالبرنامج الثقافي المصاحب والذي حمل باقة متنوعة من الموضوعات والتخصصات التي أضفت على المعرض قيمة معرفية وثقافية كبيرة.
ونوه المستشار الإعلامي عبدالعزيز السويلم، بالنهضة والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في ضوء اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - صاحب الرؤية الطموحة التي جعلت من المملكة محط انظار العالم في مختلف المجالات لاسيما الثقافية والتي تحظى باهتمام ومشاركة لافته من المثقفين بالعالم.