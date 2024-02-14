الخُبر.. مستشفى ينجح في استعمال قرنية متبرع وزراعتها لمريضين

ولفتت إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن ٥٣% من سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية زرع القرنية، وأن هذه الجراحات تُعَد من الجراحات الدقيقة التخصصية التي تسهم في علاج العمى القرني، وتتيح الفرصة لعلاج عدد أكبر من مرضى قائمة الانتظار، وتسهم في تقليل التكاليف المادية على المنشآت.