"المركز الوطني للفعاليات" يطلق مبادرة لتدريب "المنظمين" في منطقة آسيا الصغرى في الإسعافات الأولية

ويهدف البرنامج إلى تدريب 150 منظمًا في منطقة آسيا الصغرى على مبادئ الإسعافات الأولية والرعاية الصحية، وتزويدهم بالمهارات العملية التي تمكنهم من الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ؛ كالإنعاش القلبي الرئوي، ومعالجة كافة أنواع النزيف، إضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والبيئية، وإدارة الكوارث، وذلك من خلال فريق من المدربين الاحترافيين من ذوي الخبرة، وذلك ضمن تقويم فعاليات جدة 2023.