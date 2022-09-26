"اكتئاب الشتاء" مقبل.. "فيتامين د" و"الساعة البيولوجية" من الأسباب.. وهذه الحلول

وقال إن من أسباب الاكتئاب التغير في إيقاع الساعة البيولوجية من خلال تغير عدد ساعات الليل والنهار، وانخفاض مستوى السيروتونين، وهو أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الدماغ، والتي تؤثر على الحالة المزاجية، أيضاً نقص في فيتامين (د) وكما هو معروف طبياً من أسباب اكتئاب الشتاء حيث يعمل هذا الفيتامين على الحفاظ على المستويات الطبيعية للسيروتونين في الجسم خلال فصل الشتاء، أيضاً ما يطلق عليه زيادة إفراز هرمون الميلاتونين نتيجة زيادة عدد ساعات النوم في الليل وقلة التعرض للشمس.