5 جلسات و18 متحدثًا.. "ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني للإعلام" يتهيأ للانطلاق

تنظم جمعية المسؤولية المجتمعية المؤتمر الصحفي لملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية"؛ وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024م في وكالة الأنباء السعودية "واس" بالرياض.
وأوضح المستشار الإعلامي لجمعية المسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في الملتقى الدكتور تركي العيار، أن هدف المؤتمر الصحفي هو تسليط الضوء على فعاليات الملتقى والرد على أسئلة واستفسارات الإعلاميين؛ حيث ينطلق المؤتمر برعاية وحضور وزير الإعلام، سلمان الدوسري يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م في وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويستمر لمدة يومين.
ويضم الملتقى 5 جلسات يشارك فيها 18 متحدثًا ومتحدثة من المتخصصين والمهتمين والأكاديميين من الجامعات ومجلس الشورى ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن الفعاليات المصاحبة للملتقى إطلاق بودكاست المسؤولية الاجتماعية ومجلة المسؤولية الاجتماعية.
وأكد "العيار" على أن الإعلام بوسائله المختلفة شريك رئيسي وحليف استراتيجي للجمعية وللملتقى على حد سواء لأهميته وتأثيره، مقدمًا شكره وتقديره لأعضاء لجنة العلاقات العامة والإعلام في الملتقى على جهودهم المتميزة، والشكر موصول للشركاء الإعلاميين: وزارة الإعلام ووكالة الأنباء السعودية "واس" ، ومجموعة MBC، ومجموعة روتانا وإذاعة العلا، وكافة وسائل الإعلام.
وأشار إلى انطلاقة الخطة الإعلامية للملتقى قبل فترة وسيرها بطريقة ممنهجة لتغطية فعاليات الملتقى بعد استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الخطة الإعلامية، وتحقيق الأهداف المنشودة للملتقى، داعيًا الله العون والتوفيق والسداد، وأن تكلل الجهود بالنجاح.