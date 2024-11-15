5 جلسات و18 متحدثًا.. "ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني للإعلام" يتهيأ للانطلاق

وأوضح المستشار الإعلامي لجمعية المسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في الملتقى الدكتور تركي العيار، أن هدف المؤتمر الصحفي هو تسليط الضوء على فعاليات الملتقى والرد على أسئلة واستفسارات الإعلاميين؛ حيث ينطلق المؤتمر برعاية وحضور وزير الإعلام، سلمان الدوسري يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م في وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويستمر لمدة يومين.