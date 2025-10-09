تجمع مطارات الثاني: مطار بيشة يشهد نموًا في الحركة التشغيلية وأعداد المسافرين

كشف تجمع مطارات الثاني، المشغل لمطار بيشة، عن تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي للمطار خلال عام 2024م، حيث بلغ عدد المسافرين 377,721 مسافرًا خلال عام 2024م، إضافة إلى عدد الرحلات الجوية التي تصل لحوالي 3,058 رحلة، في مؤشر واضح على تطور الحركة التشغيلية في المطار.
ويضم المطار البالغ مساحته 46 مليون متر مربع، مجموعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المسافرين، مثل، مكاتب تأجير السيارات، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية، وخدمات نقل الأمتعة.
ويمثل مطار بيشة إحدى المحطات الرئيسة، لاستقبال متسابقي رالي داكار على مدى عدة أعوام متتالية، في دلالة واضحة على ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة، وكفاءة تشغيلية عالية، تؤهله لاستقبال الرحلات والفعاليات الدولية الكبرى بكل جاهزية.
وحاز المطار على عدة جوائز وتقييمات خلال الفترة الماضية، من أبرزها حصوله على اعتماد تجربة العميل للمستوى الثاني، والصادرة من مجلس المطارات الدولي، إلى جانب حصوله خلال النصف الأول لعام 2025 على تقييم 4,86 من 5 في رضا المسافرين ضمن برنامج جودة خدمات المطارات (ASQ)، إضافة إلى حصوله على أفضل مطار ضمن برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات لعامي 2024 و2025م.
يذكر أن هذا النمو يأتي ضمن إطار جهود تجمع مطارات الثاني في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أعلى المعاير العالمية.