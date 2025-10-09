تجمع مطارات الثاني: مطار بيشة يشهد نموًا في الحركة التشغيلية وأعداد المسافرين

كشف تجمع مطارات الثاني، المشغل لمطار بيشة، عن تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي للمطار خلال عام 2024م، حيث بلغ عدد المسافرين 377,721 مسافرًا خلال عام 2024م، إضافة إلى عدد الرحلات الجوية التي تصل لحوالي 3,058 رحلة، في مؤشر واضح على تطور الحركة التشغيلية في المطار.