"الصحة" تعلن عن توفر لقاح للحزام الناري بمراكز الرعاية الصحية الأولية

يُذكر أن اﻟﺤﺰام اﻟﻨﺎري ﻫﻮ عدوى فيروسية ناتجة عن إﻋﺎدة نشاط ﻓﻴﺮوس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقًا؛ حيث إن الفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ بعد تماثل الشخص المصاب بفيروس الجدري المائي للشفاء لعدة سنوات، إلى أن يتعرض الشخص لعوامل محددة تؤدي إلى نشاط الفيروس مرة أخرى وينتقل خلال المسارات العصبية إلى الجلد مسببًا مرض الحزام الناري، وهذه العوامل تتعلق بضعف الجهاز المناعي المصاحب لتقدم العمر وخاصة في حال كان الشخص مصابًا بأمراض مزمنة مثل الضغط المرتفع وداء السكري، أو نتيجة الأمراض التي تصيب الجهاز المناعي بشكل مباشر وكذلك أمراض المناعة الذاتية والعلاجات المثبطة للمناعة؛ ولكن ليس كل من أصيب سابقًا بجدري الماء سيصاب بالحزام الناري حيث إنه طبقًا للدراسات العالمية: يحمل ما يزيد على 90% من البالغين فوق عمر الخمسين، الفيروس الذي يسبب الحزام الناري بداخلهم. ويصاب واحد من كل ثلاثة بالحزام الناري خلال حياته.