"المسند": كتلة هوائية باردة تتوغّل حتى المنطقة الوسطى بالمملكة

ونشر "المسند" مجموعة صور للأقمار الصناعية توضّح الحالة المناخية في تمام الساعة الـ"05.00" من مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "إكس" ، قائلًا: إن الجبهة الهوائية الباردة تتوغّل الآن حتى المنطقة الوسطى، وخلفها من جهة الشمال الغربي كتلة هوائية باردة جافة نسبيًّا، وأمامها من جهة الجنوب الشرقي كتلة هوائية دافئة ورطبة.. هذا والله أعلم.