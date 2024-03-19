"المسند": كتلة هوائية باردة تتوغّل حتى المنطقة الوسطى بالمملكة

توقّع أستاذُ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ توغُّلَ جبهة هوائية باردة حتى المنطقة الوسطى، تليها كتلة هوائية باردة جافة نسبيًّا من جهة الشمال الغربي، وأخرى دافئة رطبة من الجنوب الشرقي.
ونشر "المسند" مجموعة صور للأقمار الصناعية توضّح الحالة المناخية في تمام الساعة الـ"05.00" من مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "إكس" ، قائلًا: إن الجبهة الهوائية الباردة تتوغّل الآن حتى المنطقة الوسطى، وخلفها من جهة الشمال الغربي كتلة هوائية باردة جافة نسبيًّا، وأمامها من جهة الجنوب الشرقي كتلة هوائية دافئة ورطبة.. هذا والله أعلم.