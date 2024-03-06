"البيئة" : تطوير الممارسات الزراعية لمحصول الدخن لزيادة إنتاجيته وتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي

من جانب آخر، أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة خلال كلمته بالحفل أن محصول الدخن ذات مميزات بيئية وزراعية وغذائية، إذ يعد المحصول الأكثر ملاءمةً للتطوير في المستقبل، من حيث "الأصناف، المعاملات الزراعية، استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية"، مما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان.