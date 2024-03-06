"البيئة" : تطوير الممارسات الزراعية لمحصول الدخن لزيادة إنتاجيته وتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تشجيع "زراعة محصول الدخن" من خلال تقديم الدعم المالي للمزارعين، وحزمة من البرامج والمبادرات والتدريب، وبناء القدرات والإرشاد؛ لتعزيز إنتاجيتهم وتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حفل ختام السنة الدولية للدخن تحت شعار "إرث غني لطاقة كاملة" والذي نظمته الوزارة اليوم؛ لتكريم الجهات التي أسهمت في تعزيز زراعة محصول الدخن محليًا، منوهًا بالجهود المبذولة لتطوير الممارسات الزراعية؛ بهدف تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وتحقيق الاستدامة الزراعية، إضافةً إلى تعزيز وزيادة الصناعات الغذائية المرتبطة بهذا المحصول.
وأضاف "أن القطاع الزراعي في المملكة يُسهم بشكل محوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي المُستدام والذي يُسهم في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي، إذ يعد محصول الدخن أحد أهم المحاصيل التي تدعمها الوزارة ومستمرة في دعمها، وخصوصًا أنه يعد محصولاً استراتيجيًا لبعض مناطق إنتاجه بالمملكة".
من جانب آخر، أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة خلال كلمته بالحفل أن محصول الدخن ذات مميزات بيئية وزراعية وغذائية، إذ يعد المحصول الأكثر ملاءمةً للتطوير في المستقبل، من حيث "الأصناف، المعاملات الزراعية، استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية"، مما يساعد العالم في حل جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان.
وأضاف العيادة "أن الجودة والسلامة ضرورة للحفاظ على جودة محصول الدخن، والالتزام بمعايير السلامة الغذائية والصحية، والإجراءات والرقابة التي تتبعها الوزارة؛ لضمان جودة المنتجات وسلامتها، إضافة إلى تعزيز دور الوزارة بالتسويق للمحصول إلى جانب وجود الفرص المتاحة لتوسيع الأسواق وتعزيز التجارة الخارجية والداخلية لمنتجات الدخن".
وفي ختام الحفل كُرمت عددٌ من الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة التي أسهمت في تعزيز زراعة محصول الدخن محليًا، وخلقت فرصة قيّمة للتركيز على أهمية محصول الدخن وتعزيز الوعي بتحسين جودته وزيادة إنتاجيته.
يُشار إلى أن المملكة توجد بها مساحات كبيرة صالحة لزراعة الدخن غرب وجنوب غرب المملكة في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالاً، وحتى الحدود الجنوبية للمملكة.