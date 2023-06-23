مشروع الملك لترجمة خطبة عرفة.. تطورٌ مستمرٌ عاماً تلو عامٍ وصولاً للبث عبر 20 لغة مختلفة

ويستهدف المشروع هذا العام 1444هـ، استفادة 300 مليون مستمع، حيث صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد خطيباً ليوم عرفة، وتم هذا العام رفع اللغات المترجمة إلى 20 لغة مختلفة؛ هي: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية، من خلال استخدام أحدث التقنيات والأجهزة والبرامج، بمشاركة فريقٍ من المترجمين المؤهلين والمدربين، كما جهّزت الرئاسة مقر مشروع الترجمة بعديدٍ من الأجهزة والشاشات والكبائن؛ لرصد أعداد المستفيدين، وتسجيل الخطب التي تبث باللغة نفسها خلال البث المباشر، وأجهزة بأحدث التقنيات، كما اختارت المترجمين بعناية فائقة؛ لضمان سلاسة الترجمة ودقتها، مع مراعاة ضوابط لغوية وشرعية وثقافية وعملية.