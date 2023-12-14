"ضلل الناس بالشائعات وأثار الشكوك".. السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

وتفصيلًا قالت النيابة العامة اليوم إن نيابة الجرائم المعلوماتية أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ حيث كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.