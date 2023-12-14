"ضلل الناس بالشائعات وأثار الشكوك".. السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم يقضي بسجن مواطن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتفصيلًا قالت النيابة العامة اليوم إن نيابة الجرائم المعلوماتية أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ حيث كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.
وأردفت النيابة العامة: بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه ومعاقبته بالسجن مدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
وأكدت النيابة العامة أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة؛ من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة؛ موجب للمساءلة الجزائية.