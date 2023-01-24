تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية بنسختها الثانية غداً

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يفتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، غداً، قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية بنسختها الثانية على مدى يومَي 3 - 4 رجب 1444هـ الموافق 25 - 26 يناير 2023م، وذلك بحضور أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمهتمين.