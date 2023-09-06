"الجبير" يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتضمّن اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام، وكذلك المطروحة في أجندة القمة.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.
من ناحية أخرى، التقى "الجبير"، وزير الدولة لشؤون البيئة لجمهورية نيجيريا الاتحادية الدكتور إسحاق سالاكو، على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وشهد اللقاء، بحث أوجه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.