"الجبير" يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.