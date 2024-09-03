مشروع عالمي بمساحة 46 ألف متر مربع.. انتهاء تصاميم دار الأوبرا الملكية في الدرعية

أكمل المهندسون المعماريون أعمال تطوير التصميم الخاص بمشروع دار الأوبرا الملكية في الدرعية، التي تبلغ مساحتها 46 ألف متر مربع، وتتسع لـ3500 مقعد.
وقادت الشركة العالمية "سنوهيتا" فريق التصميم المعماري، بالتعاون مع نحو 15 شركة كبرى من بريطانيا وأمريكا وألمانيا، إلى جانب شركات سعودية.
ويشمل المشروع أربعة مسارح: مسرح أوبرا يتسع لـ2000 شخص، مسرح الثقافة المتنوعة الذي يتسع لـ450 شخصًا، مدرج في سطح مفتوح يتسع لـ450 شخصًا، إضافة إلى المسرح المتغير (adaptable theatre) الذي يتسع لـ450 شخصًا، ويمكن تعديل تصميمه لاستيعاب أنشطة متنوعة.
كما يتضمن المشروع مساحات لمرافق الخدمة، ومرافق تجزئة، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2028.