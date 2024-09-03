مشروع عالمي بمساحة 46 ألف متر مربع.. انتهاء تصاميم دار الأوبرا الملكية في الدرعية

ويشمل المشروع أربعة مسارح: مسرح أوبرا يتسع لـ2000 شخص، مسرح الثقافة المتنوعة الذي يتسع لـ450 شخصًا، مدرج في سطح مفتوح يتسع لـ450 شخصًا، إضافة إلى المسرح المتغير (adaptable theatre) الذي يتسع لـ450 شخصًا، ويمكن تعديل تصميمه لاستيعاب أنشطة متنوعة.