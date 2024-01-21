أكثر من 10 إصابات في اصطدام حافلة معلمات بمركبة طلاب في المخواة

تسبّب اصطدام حافلة تقلُ معلمات بمركبة أخرى في المخواة، في وقوع أكثر من إصاباتٍ نُقلت للمستشفى صباح اليوم الأحد.
تفصيلاً؛ في أثناء توجه حافلة متوسطة "ميكرو باص" في مركز الجوّة بمحافظة المخواة؛ تقلُ معلمات وأبناءهن الطلاب في مرحلة الروضة والمراحل الأولية تعرّضت الحافلة لاصطدامٍ بمركبةٍ أخرى من نوع كامري؛ تقلُ طلاباً أيضاً؛ ما أدّى إلى أكثر من 10 إصابات متنوّعة نُقلت لمستشفى المخواة العام.
واطمأن مدير تعليم المخواة علي بن عوضة مديس؛ على المصابين، وذلك بزيارتهم في المستشفى منذ ساعة مبكرة اليوم.
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