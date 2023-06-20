"المسند" يقترح إجراءً بسيطًا لتخفيض درجة حرارة المباني الخارجية لمواجهة الاحترار

اقترح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عمل مظلات عملاقة على مساحة 200*200 متر تقريبًا، وبارتفاع يصل إلى نحو 40-60 مترًا فوق الأحياء السكنية، وذلك ضمن وسائل التعايش والتكيف تجاه الاحترار العالمي.
واعتبر أن هذا الإجراء (الغريب والأول من نوعه) كفيل بتخفيض درجة حرارة المباني الخارجية بنحو 10- 15 درجة مئوية، ومن ثم تخفيض درجة الحرارة داخل المبنى بنحو 5 درجات مئوية على الأقل.
وأضاف المسند: "عندئذ سنقلل فواتير الكهرباء، والري، وننعم بالراحة البدنية والنفسية أكثر داخل بيوتنا، بل ويؤدي تظليل المباني عبر المظلات العملاقة المقترحة إلى الحفاظ على المبنى ومحتوياته خاصة المعرّضة لأشعة الشمس"، مشيرًا إلى أن هذه المظلات قماشية، وخفيفة، وغير قابلة للحريق، ومرنة، وتُنفذ الهواء من الأعلى إلى الأسفل والعكس صحيح، ولونها أبيض.
وفي التفاصيل أوضح الدكتور "المسند" أن الاحترار العالمي حالة مناخية يعيشها العالم أجمع منذ بضعة عقود، مشيرًا إلى أن عودة الأرض كما كانت قبل نحو 70 سنة (قبل الثورة الصناعية) مسألة صعبة، ومكلفة، إلا أن يشاء الله، مضيفًا أن "التعايش والتكيف هو أفضل استجابة إيجابية تجاه الاحترار العالمي".
واقترح في هذا الإطار، استخدام اللون الأبيض في تلوين المباني الخاصة والحكومية، واستخدام سيراميك أبيض في الأفنية والممرات.
كما دعا لتغيير لون الطرق خاصة في الأحياء السكنية من اللون الأسود الحالك، إلى اللون الرمادي أو أفتح من ذلك بقدر توفر الأدوات والتقنيات، وكذلك المبالغة في التشجير، والتخضير ما أمكن، عبر استخدام المياه المعالجة (المياه الرمادية)، أو مياه الآبار المالحة نسبيًا.
واقترح "المسند" أن تكون ساعات العمل في أشهر الحر من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 منتصف النهار، إضافة إلى نشر ودعم المكيفات التي تعمل على الطاقة الشمسية في النهار، وعلى الطاقة الكهربائية في الليل.
والتشديد على استخدام العزل المحكم للجدر والنوافذ والأبواب على حد سواء، وفق الضوابط العلمية العملية في جميع المباني لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ودعا "المسند" إلى استخدام تقنية وهندسة كاسرات أشعة الشمس أثناء تصميم المبنى، بحيث نمنع أشعة الشمس من الوصول إلى جُدُر المنزل في فصل الصيف، خاصة وذلك في معظم ساعات النهار.
وفي السياق نفسه ومن أجل تخفيف الاحترار في المشاعر المقدسة، علاوةً على مكة المكرمة اقترح الدكتور "المسند" رش الجبال والتلال في المشاعر المقدسة وما حولها، وكذلك في مكة باللون الأبيض عبر استخدام مادة الجص أو الجبص المذاب، وهو الأرخص والمقاوم لعوامل التعرية، وهذه كفيلة بتخفيض درجة حرارة سطح الجبل بنحو 15 درجة، وتخفيض درجة الهواء المحيط به بنحو 10 درجات.