"المسند" يقترح إجراءً بسيطًا لتخفيض درجة حرارة المباني الخارجية لمواجهة الاحترار

وفي التفاصيل أوضح الدكتور "المسند" أن الاحترار العالمي حالة مناخية يعيشها العالم أجمع منذ بضعة عقود، مشيرًا إلى أن عودة الأرض كما كانت قبل نحو 70 سنة (قبل الثورة الصناعية) مسألة صعبة، ومكلفة، إلا أن يشاء الله، مضيفًا أن "التعايش والتكيف هو أفضل استجابة إيجابية تجاه الاحترار العالمي".