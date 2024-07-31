إحالة مواطنين اثنين للنيابة.. إحباط عمليتي ترويج "حشيش وأمفيتامين" في القصيم وجازان

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط عمليتين لترويج الحشيش والأمفيتامين، في منطقتي القصيم وجازان.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.