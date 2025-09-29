محليات

"الداخلية" تطلق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي وتدريب الكوادر بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية

خبراء دوليون ودورات متخصصة لدعم القدرات الوقائية ومواجهة التهديدات الحيوية
أطلقت وزارة الداخلية برنامج "الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي"، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وبمشاركة واسعة من خبراء دوليين ومتخصصين في المجال.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتهم في التعامل مع التهديدات البيولوجية، عبر دورات تدريبية متخصصة ومحاضرات علمية تواكب المعايير الدولية في مجالات السلامة البيولوجية والأمن الوقائي.

كما يُعزز البرنامج من آليات التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجهات الأمنية في المملكة والمنظمات الدولية، بما يدعم الجهود الوطنية في الوقاية من المخاطر البيولوجية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

