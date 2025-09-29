"الداخلية" تطلق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي وتدريب الكوادر بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية

كما يُعزز البرنامج من آليات التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجهات الأمنية في المملكة والمنظمات الدولية، بما يدعم الجهود الوطنية في الوقاية من المخاطر البيولوجية والتصدي لأي تهديدات محتملة.