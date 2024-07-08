"المخدرات" تطيح بمروجي السموم في القصيم والشرقية بعمليات نوعية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية ومواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجهم (5,429) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت "المخدرات" على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه (7) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.