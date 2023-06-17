"الشليل": "الأمر بالمعروف" أعدت خطة متكاملة لعمل مكلفيها الميدانيين خلال الحج

وأردف: مشاركة الرئاسة العامة هذا العام تأتي أيضًا بدعم مستمر من ولاة أمرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومتنا الرشيدة خير الجزاء على ما تقدمه من جهود مباركة، وأن يجعل تلك الأعمال الجليلة في ميزان حسناتهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يتمم لحجاج بيت الله الحرام نسكهم في أمن واطمئنان وسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.