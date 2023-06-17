"الشليل": "الأمر بالمعروف" أعدت خطة متكاملة لعمل مكلفيها الميدانيين خلال الحج

أوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا تركي بن عبدالله الشليل؛ أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1444هـ؛ تأتي لتتكامل وتتعاون مع الجهات الحكومية في تقديم أعلى الخدمات، بتوجيه مباشر ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وقال الشليل: الرئاسة العامة أعدت خطة متكاملة لآلية عمل المكلفين من منسوبيها الميدانيين؛ حيث كلّفت العدد المناسب، بتشغيل جميع المراكز الميدانية والتوعوية في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنافذ الحدودية، التي تشارك فيها الرئاسة العامة.
وأضاف: تُبَيّن الخطة آلية مشاركة الوكالات والإدارات، وتحديد مهامهم في حج هذا العام، ومنها وكالة الشؤون الميدانية والقضايا، التي تُشَارك من خلال اللجنة الميدانية والعمليات، لتحديد مهام العاملين في المراكز الميدانية والتوعوية ونقاط التوزيع؛ وفقًا لتنظيم الرئاسة العامة، والمتابعة والإشراف على سير عمل اللجنة، والتأكد من القيام بالعمل وفق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.
وأكد "الشليل" حرص اللجنة على التعاون مع اللجان الأخرى، على تفعيل التوعية الرقمية، وتوزيع مخرجات الرئاسة العامة وفق الوسائل الحديثة بعدة لغات، وإرشاد الحجاج في تطبيق الهدي النبوي عند أداء مناسك الحج والعمرة، ونشر العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضادها.
وأردف: مشاركة الرئاسة العامة هذا العام تأتي أيضًا بدعم مستمر من ولاة أمرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومتنا الرشيدة خير الجزاء على ما تقدمه من جهود مباركة، وأن يجعل تلك الأعمال الجليلة في ميزان حسناتهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يتمم لحجاج بيت الله الحرام نسكهم في أمن واطمئنان وسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.