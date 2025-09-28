الأمن البيئي يضبط مخالفات صيد وتلويث وإشعال نار ويطبق غرامات تصل إلى 100 ألف ريال

وفي المنطقة الشرقية، ضبطت القوات مقيمًا نيباليًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر قيامه بتلويث البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية، وأحيل إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل قد تصل إلى (10) ملايين ريال، كونه يؤدي إلى إتلاف خواص التربة الطبيعية ويؤثر سلبًا على الانتفاع بها.