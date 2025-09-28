الأمن البيئي يضبط مخالفات صيد وتلويث وإشعال نار ويطبق غرامات تصل إلى 100 ألف ريال

تواصل القوات الخاصة للأمن البيئي جهودها المكثفة في حماية النظم البيئية والمحميات الطبيعية، من خلال ضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق مرتكبيها، حيث أعلنت عن تسجيل عدة حالات متنوعة شملت الصيد الجائر، وتلويث التربة، وإشعال النار في أماكن غير مخصصة.
ففي محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ضبطت القوات مواطنين مخالفين لنظام البيئة أثناء شروعهما في الصيد دون ترخيص، وبحوزتهما بندقيتا شوزن و(171) ذخيرة شوزن، حيث طُبقت بحقهما الإجراءات النظامية. وأكدت القوات أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تبلغ (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص (10,000) ريال، فيما تصل عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد إلى (100,000) ريال.
وفي المنطقة الشرقية، ضبطت القوات مقيمًا نيباليًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر قيامه بتلويث البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية، وأحيل إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل قد تصل إلى (10) ملايين ريال، كونه يؤدي إلى إتلاف خواص التربة الطبيعية ويؤثر سلبًا على الانتفاع بها.
كما تم ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية لعدم التزامه بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة، حيث طبقت بحقه العقوبات المقررة. وبيّنت القوات أن عقوبة هذا السلوك تصل إلى (3,000) ريال.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.