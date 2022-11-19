البيان الختامي: السعودية وتايلاند تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في الاستثمار والطاقة والتواصل بين الشعبَيْن

كما ناقش الجانبان التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص في المملكتَيْن في المجالات المحتملة الرئيسية، بما في ذلك مواد البناء، والبتروكيماويات، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، وصناعة المركبات الكهربائية، والزراعة، والرفاهية، والضيافة، والتعاون العمالي، والتعاون في مجال البيئة، وتغير المناخ.. من بين جملة أمور أخرى.