ديوان المظالم يعلن تلقى طلبات التدريب التعاوني بجميع المناطق

وتمنح البرامج فرصة التدريب التعاوني بديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة للراغبين من خلال تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة.