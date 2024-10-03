إنهاء معاناة عشرينية من تحدب العمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية

وقال "التجمع الصحي": إن الحالة أحيلت فورًا إلى التخصصات المعنية؛ لتحديد جاهزية المستفيدة للعملية الجراحية، وبعد مناقشة الحالة وشرح نتائج ومخاطرها، قرر الفريق الطبي إجراء عملية نوعية ومعقدة؛ حيث تحتاج مثل هذه الحالات إلى كفاءات عالية وأجهزة متقدمة في تخصص التخدير والعناية المركزة وتخطيط الأعصاب.