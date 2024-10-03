إنهاء معاناة عشرينية من تحدب العمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية

أنهى فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، معاناة فتاة بالعقد الثاني من انحراف وتحدب شديد في العمود الفقري.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المستفيدة حضرت إلى عيادة جراحة العمود الفقري في المستشفى الرئيس بمدينة الملك سلمان الطبية، وهي تعاني آلامًا شديدة في الظهر وصعوبة في التنفس.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبين وجود انحراف وتحدب شديد في العمود الفقري، تجاوزت حدته ودرجته 160 درجة وقصور شديد في وظائف التنفس وضعف بوظائف وعضلة القلب.
وقال "التجمع الصحي": إن الحالة أحيلت فورًا إلى التخصصات المعنية؛ لتحديد جاهزية المستفيدة للعملية الجراحية، وبعد مناقشة الحالة وشرح نتائج ومخاطرها، قرر الفريق الطبي إجراء عملية نوعية ومعقدة؛ حيث تحتاج مثل هذه الحالات إلى كفاءات عالية وأجهزة متقدمة في تخصص التخدير والعناية المركزة وتخطيط الأعصاب.
وأضاف "التجمع" أن الفريق الطبي عمل على تحضير المستفيدة لغرفة العمليات لإجراء عملية تحرير للفقرات وتصحيح للجنف والتحدب وتثبيت الفقرات، حتى تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.
وأكملت الحالة برنامجها العلاجي حتى تحسنت حالتها، وغادرت المستشفى دون أي مضاعفات، وإكمال التأهيل في قسم العلاج الطبيعي في مدينة الملك سلمان الطبية.