"وقود" تضبط 784 مخالفة خلال زيارتها 280 محطة

وأوضحت "وقود" أن أبرز إجراءاتها، تضمنت إيقاف العمل في ثلاث محطات وقود؛ لعدم امتثالها بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة، وإغلاق 273 مضخة وقود في 61 محطة لعدم الامتثال لنظام القياس والمعايرة.