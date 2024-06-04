"وقود" تضبط 784 مخالفة خلال زيارتها 280 محطة

تواصل الحملة الرقابية الشاملة السابعة، للأسبوع الثاني على التوالي، جولاتها على محطات الوقود ومراكز الخدمة، تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
جاء ذلك بحسب اللجنة التنفيذية الدائمة "وقود"، اليوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس".
وذكرت في "إنفوجرافيك" أن الحملة زارت 280 محطة وقود، وغطت سبع مدن ومحافظات، في حين ضبطت 784 مخالفة وملاحظة، وسحبت 447 عينة للوقود والزيوت.
وأوضحت "وقود" أن أبرز إجراءاتها، تضمنت إيقاف العمل في ثلاث محطات وقود؛ لعدم امتثالها بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة، وإغلاق 273 مضخة وقود في 61 محطة لعدم الامتثال لنظام القياس والمعايرة.