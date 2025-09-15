الراعي الذهبي للمعرض.. إقبال كبير على جناح "اليسر" في Money 20/20

ويُعقد المؤتمر بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، فيما يتولى تنظيمه "فنتك السعودية بالشراكة مع "تحالف"، ويُعدُّ أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ يجمع أكثر من (350) متحدثًا، و(450) علامة تجارية، و(600) مستثمر من أكثر من 40 دولة.