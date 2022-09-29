رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد يعلن الفائزين في جائزة أفضل عمل لليوم الوطني

بدوره، قال نائب رئيس الجامعة المشارك لتطوير الأعمال الدكتور محمد بن عثمان الحزيم: المنافسة في الدورة الثالثة من الجائزة كانت متميّزة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتعليمية الكبرى، إضافةً إلى عدد كبير من المتنافسين من أبناء الوطن والمقيمين، مما أسهم في جودة الأعمال المتقدمة وتميّزها بشكل لافت عن الدورات السابقة.