رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد يعلن الفائزين في جائزة أفضل عمل لليوم الوطني

اعتمد رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أسماء الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة الجامعة لأفضل عمل متميّز في اليوم الوطني، والتي يصل مجموع جوائزها لمليون ريال سعودي.
جاء ذلك بعد استكمال عملية فرز لجميع مشاركات المتسابقين وتقييم الأعمال المتقدمة للمشاركة، حيث تم تطبيق كل المعايير والشروط على جميع الأعمال المتقدمة من قبل لجنة التحكيم على فروع الجائزة الستة.
وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الجائزة خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ في مقر الجامعة ظهر اليوم الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م، بحضور عدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها، وذلك ضمن احتفالات وفعاليات الجامعة باليوم الوطني ٩٢.
وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:
الفرع الأول: أفضل فيلم في اليوم الوطني
- أفضل فيلم وثائقي
• كلية الملك فيصل الجوية
- أفضل فيلم قصير
• كلية الملك خالد العسكرية
الفرع الثاني: أفضل عمل مجتمعي في اليوم الوطني
- مؤسسات
• المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
• جامعة الملك سعود
• مدارس التعليم الذكي
الفرع الثالث: أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الوطني
- أفضل تغريدة في تويتر
• الدكتور زيد الخديدي
• أنور عبدالله الزهراني
- أفضل تغطية في سناب شات
• فيروز محمد آل عنزان
• بدرية حمود سليم الحربي
- أفضل صورة في إنستجرام
• بثينة عبدالرحمن عيفان الحارثي
• ريف فراج رسام السبيعي
الفرع الرابع: أفضل عمل إعلامي في اليوم الوطني
- عمل صحفي
• طفلة سالم النفيعي
• قاسم بن خلف الرويس
الفرع الخامس: أفضل عمل فني في اليوم الوطني
- فن تشكيلي
• انتصار سعيد عثمان قبيع
• حليمة علي الغامدي
• دلال عبدالله بن نامي الحارثي الشريف
• عبير عايض سعيد ال زايد الغامدي
- نحت
• فيصل صالح عبدالرحمن النعمان
- مجسم
• موضي فهاد ماجد آل نادر
• غادة فوزي عبدالله بخاري
- جرافيك
• نعيم أحمد القرافي
• عبدالقادر رشدي عبدالقادر باكو
• شادن سامي محمد الطحيني
- عرض مرئي
• مدارس الخندق الأهلية
• أمان البطيان
• ابتسام مبارك عمير الردادي
الفرع السادس: أفضل عمل أدبي في اليوم الوطني
- قصة قصيرة
• ثويني محمد آل عيلوي
• حلا بنت سالم بن إبراهيم السبيعي
- قصيدة شعرية
• محمد أحمد حسين الزيداني
• موسى بن مروعي علي شافعي
• عبده إبراهيم بالغيث القوزي
وهنأ رئيس الجامعة الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة، متمنيًا أن تكون هذه الجوائز حافزًا لمزيد من الإبداعات في الدورات القادمة.
بدوره، قال نائب رئيس الجامعة المشارك لتطوير الأعمال الدكتور محمد بن عثمان الحزيم: المنافسة في الدورة الثالثة من الجائزة كانت متميّزة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتعليمية الكبرى، إضافةً إلى عدد كبير من المتنافسين من أبناء الوطن والمقيمين، مما أسهم في جودة الأعمال المتقدمة وتميّزها بشكل لافت عن الدورات السابقة.
وأضاف: استمرار الجائزة في دوراتها الثلاث يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، والتي تعد من المناسبات الوطنية العزيزة على الجميع؛ حيث ستسهم هذه الجائزة مع جهود المؤسسات الأخرى في إثراء المحتوى ذي العلاقة باليوم الوطني.