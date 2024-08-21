الأولى من نوعها بالشرقية.. نجاح عملية استئصال غدة درقية بالروبوت الجراحي بـ"تعليمي الخبر"

في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الطبية بالمملكة، نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في إجراء أول عملية استئصال للفص الأيسر للغدة الدرقية باستخدام الروبوت الجراحي، والتي تُعَد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، من خلال جرح صغير في الإبط.
وقال رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الغدد الصماء والعامة الدكتور فراس آل ماجد: إن الفريق الطبي نجح في استخدام تقنية جديدة في استئصال الغدة الدرقية دون جراحة العنق، باستخدام الإنسان الآلي في العملية، من خلال إجراء فتحة صغيرة في الإبط"، للتقليل من الآثار الجانبية الجراحية والمحافظة على جودة الحياة للمريض؛ لافتًا إلى أن العملية أجريت للمريضة يوم الخميس الماضي، وخرجت من المستشفى في اليوم التالي للعملية وهي تمتع بصحة جيدة.
وأضاف "آل ماجد"، أن العملية تهدف بشكل أساسي إلى تجنيب المريض عمل الجرح في منطقة الرقبة؛ وبالتالي تقلل من الآثار النفسية والاجتماعية للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات استئصال للغدة الدرقية؛ حيث يساعد الروبوت الجراحي من خلال حركته الدقيقة والكاميرا المكبرة ثلاثية الأبعاد في عمل الاستئصال الدقيق للغدة الدرقية مع الحفاظ على عصب الحائر المحرك للأحبال الصوتية والغدد جارات الدرقية؛ مشيرًا إلى أن هذه التقنية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة لعلاج مرضى الغدة الدرقية.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، هو ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بعمل هذه العمليات الدقيقة بعد مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض على يد الدكتور سعود الرشيدي والذي بدوره حضر إلى جامعي الخبر للإشراف على هذه العملية؛ حيث تستخدم هذه العملية بكثرة في كوريا الجنوبية ومنها انتشرت لبقاع العالم، وقد تتلمذ الدكتور "فراس" في هذه العملية على يد المؤسس الأساسي لها البروفيسور أون يون شونج في مستشفى سفرنس في العاصمة سيئول؛ حيث تُجرَى مثل هذه العمليات منذ أكثر من ١٠ سنوات.