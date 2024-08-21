الأولى من نوعها بالشرقية.. نجاح عملية استئصال غدة درقية بالروبوت الجراحي بـ"تعليمي الخبر"

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، هو ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بعمل هذه العمليات الدقيقة بعد مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض على يد الدكتور سعود الرشيدي والذي بدوره حضر إلى جامعي الخبر للإشراف على هذه العملية؛ حيث تستخدم هذه العملية بكثرة في كوريا الجنوبية ومنها انتشرت لبقاع العالم، وقد تتلمذ الدكتور "فراس" في هذه العملية على يد المؤسس الأساسي لها البروفيسور أون يون شونج في مستشفى سفرنس في العاصمة سيئول؛ حيث تُجرَى مثل هذه العمليات منذ أكثر من ١٠ سنوات.