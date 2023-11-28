"العجمي": إكسبو ٢٠٣٠ ليس مجرد حدث بل تجسيد للابتكار والتنوع العالمي

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي، الدكتور فهيد بن سالم العجمي: بفوز الرياض بحق استضافة إكسبو ٢٠٣٠م انطلقت السعودية نحو فصل جديد من الفرص العظيمة لتعزيز تأثيرها العالمي، وبناء جسور التواصل الدولي. ويشكل هذا الانتصار تأكيدًا على التزام السعودية بتعزيز الابتكار، وتطوير الاقتصاد، وهو خطوة استراتيجية نحو التحول، وتحقيق التنمية المستدامة.