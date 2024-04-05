برعاية أمير المنطقة الشرقية.. توزيع أكثر من 100 ألف وجبة على رواد الطرق

وفي رسالة وجّهها الغامدي؛ إلى جميع المتطوعين، حيث هنّأهم بحلول شهر رمضان المبارك، وأثنى على الجهود المبذولة لجمعية التطوع بالمنطقة، وأبدى التعاون المستمر في تحقيق أهداف الجمعية والمساهمة في ذلك، كما أثنى على جهود الفرق المشاركة في المبادرة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس التكافل الاجتماعي بين أفراده ولاسيما في هذه الأيام المباركة.