تفاعلًا مع "سبق".. "المياه": الضخ متاح لقرى "جوة العارضة" بعد التقدم بطلبات رقمية

وأضافت: من ضمن هذه المستندات وجود "صك الملكية" حسب ما تنصّ عليه التشريعات الضابطة لإيصال الخدمات للمواطنين "دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه"، ومن ثم سداد الرسوم المقررة لإيصال الخدمة في ظلّ جاهزية الشبكات، موضحة أن ضخ المياه متاح للعملاء الكرام عند الربط بشبكة المياه بعد التقدم بطلبات التوصيل.