تفاعلًا مع "سبق".. "المياه": الضخ متاح لقرى "جوة العارضة" بعد التقدم بطلبات رقمية

أكّد القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية أنه جرى استكمال وإنهاء منظومة الشبكات للقرى الواقعة إلى الجنوب الغربي من محافظة العارضة بالجوة، عبر المشاريع المنفذة في وقت سابق، داعية المستفيدين لتقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية، واستكمال البيانات اللازمة.
وأوضحت الشركة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "العارضة.. العيد يزيد عطش أكثر من 5 آلاف نسمة ويفتح ملف الـ160 مليونًا"؛ أن قبول الطلبات يتضمن إرفاق جميع المستندات الداعمة لتملك العقار المراد إيصال الخدمة إليه.
وأضافت: من ضمن هذه المستندات وجود "صك الملكية" حسب ما تنصّ عليه التشريعات الضابطة لإيصال الخدمات للمواطنين "دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه"، ومن ثم سداد الرسوم المقررة لإيصال الخدمة في ظلّ جاهزية الشبكات، موضحة أن ضخ المياه متاح للعملاء الكرام عند الربط بشبكة المياه بعد التقدم بطلبات التوصيل.
وجددت الشركة شكرها لصحيفة "سبق" الإلكترونية، وحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، مشيرة إلى أن صحيفة "سبق" تسهم مع شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الجنوبي في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.