مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروع وأصيبت بانفجار في الحجاب الحاجز

بفضل من الله- تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج، من إنقاذ سيدة في العقد السادس من العمر، أسعفت بحالة حرجة إلى طوارئ المستشفى، عقب تعرضها لحادث سير، وإصابتها بانفجار في الحجاب الحاجز، مع انتقال المعدة إلى التجويف الصدري، ونجح فريق طبي بقيادة د. لقمان عثمان استشاري الجراحة العامة في إجراء عملية طارئة أنقذت حياتها.
وقال د. عثمان أن المراجعة وصلت بحالة معقدة، وتعاني من آلام حادة في البطن، وصعوبة في التنفس وتم على الفور تفعيل كود الإصابات trauma code، وأُخضِعت لسلسة من الفحوصات الطبية الدقيقة الإشعاعية والمخبرية، وفق المعايير العالمية لمراكز الإصابات، وأظهرت النتائج وجود قطع في الحجاب الحاجز، بحجم "5 ×6"سم ، بالإضافة إلى نزيف حاد.
واستطرد د. عثمان قائلاً أن الفريق الطبي أخضع الحالة للدراسة وخلص إلى خطة علاجية، وأجرى عملية طارئة ومتقدمة بتقنية المنظار، وجرى فيها إعادة المعدة إلى موضعها الطبيعي، ومن ثم إصلاح تمزق الحجاب الحاجز، ومضى التدخل الطبي الذي استمر لنحو "4" ساعات، بصورة جيدة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام.
ونقلت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى غرفة التنويم، وبقيت محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالتها بشكل سريع، وغادرت المستشفى بعد "4" أيام من العملية بحالة صحية جيدة.
وأوضح د. عثمان أن إصابات الحجاب الحاجز الناتجة عن الحوادث غير النافذة تُعد من الحالات النادرة، في الإصابات البطنية والصدرية، وغالباً ما لا تُكتشف إلا من خلال الأشعة المقطعية، ما يستدعي التدخل الجراحي العاجل لتفادي المضاعفات الخطيرة، وهو ما تحقق في هذه الحالة بفضل الجاهزية والتكامل بين الفرق الطبية المعنية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج، يعد الأحدث في القطاع الصحي الخاص بمحافظة الخرج، ويعمل بالنظام الرقمي المتكامل، إذ يستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الذكية، التي تساعد في تعزيز جودة الخدمات، بحيث يتمكن المراجعون من الحصول على كافة الخدمات رقمياً، انطلاقاً من تحديد المواعيد وحتى خروجهم من المستشفى.