مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروع وأصيبت بانفجار في الحجاب الحاجز

وأوضح د. عثمان أن إصابات الحجاب الحاجز الناتجة عن الحوادث غير النافذة تُعد من الحالات النادرة، في الإصابات البطنية والصدرية، وغالباً ما لا تُكتشف إلا من خلال الأشعة المقطعية، ما يستدعي التدخل الجراحي العاجل لتفادي المضاعفات الخطيرة، وهو ما تحقق في هذه الحالة بفضل الجاهزية والتكامل بين الفرق الطبية المعنية.