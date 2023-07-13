"جودة الحياة" يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 في الأمم المتحدة

يشارك برنامج جودة الحياة ضمن وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023، والمعني بالتنمية المستدامة (HLPF) الذي تعقده الأمم المتحدة حالياً في نيويورك بين 10 و19 يوليو الجاري تحت شعار "تسريع التعافي من آثار جائحة فايروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات".