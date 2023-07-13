"جودة الحياة" يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 في الأمم المتحدة

يشارك برنامج جودة الحياة ضمن وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023، والمعني بالتنمية المستدامة (HLPF) الذي تعقده الأمم المتحدة حالياً في نيويورك بين 10 و19 يوليو الجاري تحت شعار "تسريع التعافي من آثار جائحة فايروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات".
ويضمّ وفد المملكة من 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتأتي مشاركة المملكة في إطار التزامها بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها عالمياً.
وتضمنت المناقشات فرصة مهمة لتبادل الأفكار وسبل معالجة التحديات التي تواجها الدول بعد الجائحة، وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
وتبرز مشاركة المملكة الجهود المبذولة في تحسين جودة الحياة لجميع السكان، والارتقاء بالمدن، وبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات الدولية في مختلف قطاعات جودة الحياة لتعزيز جاذبية المدن وأنسنتها لخلق بيئة مستدامة ومستقبل مزدهر ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
وسيشارك الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، في الجلسة الحوارية الخاصة بهدف التنمية المستدامة رقم 11 والمعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية, وذلك يوم غدٍ الجمعة.
وسيقيم برنامج جودة الحياة فعالية مصاحبة ضمن المنتدى يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري للحديث عن جهود المملكة في تحسين جودة الحياة بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير المدينة المنورة, ومؤسسة الملك خالد الخيرية.