"مكافحة المخدرات" بالمرصاد لترويج الأمفيتامين والحشيش في 3 مناطق

نفَّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ثلاث عمليات أمنية أسفرت عن منع ترويج كمية من المخدرات في الباحة والجوف ونجران.
تفصيلاً، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي العملية الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمنطقة نجران؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.