معرض الدفاع العالمي و"SAMI" يوقعان شراكة استراتيجية حتى 2028م

وبيّنت أماندا ستينر أن المعرض يعمل على تطوير ثقافة الابتكار والريادة لمستقبل الصناعات الدفاعية في المملكة، وإلهام أجيال المستقبل من الكوادر الوطنية للنجاح في قطاع الصناعات الدفاعية، وذلك عبر إبراز المملكة بصفتها مركزاً للفكر في مجال الصناعة الدفاعية على الصعيد الدولي، إضافة إلى كون المعرض حلقة وصل بين مجتمع الدفاع العالمي وأبرز متخذي القرار في الصناعة العسكرية والدفاعية المحلية والإقليمية، ويقدم للمشاركين فرصاً لتوطيد العلاقات مع أبرز الجهات الرئيسية في هذا القطاع.