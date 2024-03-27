"هيئة الطرق": نزع ملكية عقارات لمشروع استكمال طريق المذنب- ساجر- عسيلة- المحمدية

كما دعت "هيئة الطرق" الجهات المشاركة في أعمال لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام؛ لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخه، وتزويدهم بنسخة من هذا القرار، مشيرة إلى أنه في حال وجود أسباب أدت إلى عدم إنهاء لجنة التقدير لأعمالها يوضح ذلك في محضر خاص.