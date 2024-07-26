"تعليم جازان" ينفذ برامج لتعليم الحِرف والأشغال اليدوية

وتضمنت الأنشطة العديد من البرامج التي تناسب أعمار الدارسين والدارسات كـ"الرسم والتلوين والأشغال والحرف اليدوية من أعمال الخياطة والتطريز ونظم الفل"، وكذلك البرامج الإثرائية المعززة للقراءة والكتابة والألعاب الحسابية والذهنية، إضافة إلى ورش عمل على المهارات الحياتية والتقنية التي تمكنهم من الاستفادة من خدمات التطبيقات الحكومية وتطبيقات البنوك وأجهزة الصراف الآلي وغيرها من البرامج والمهارات التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.