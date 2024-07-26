"تعليم جازان" ينفذ برامج لتعليم الحِرف والأشغال اليدوية

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة أداء التعليم قسم النشاط الطلابي حزمة من الأنشطة الثقافية وورش العمل التدريبية والتعليمية ضمن الفعاليات المصاحبة للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية.
وتضمنت الأنشطة العديد من البرامج التي تناسب أعمار الدارسين والدارسات كـ"الرسم والتلوين والأشغال والحرف اليدوية من أعمال الخياطة والتطريز ونظم الفل"، وكذلك البرامج الإثرائية المعززة للقراءة والكتابة والألعاب الحسابية والذهنية، إضافة إلى ورش عمل على المهارات الحياتية والتقنية التي تمكنهم من الاستفادة من خدمات التطبيقات الحكومية وتطبيقات البنوك وأجهزة الصراف الآلي وغيرها من البرامج والمهارات التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
كما شملت برامج توعوية عن الحصانة الذاتية، وورشة عمل متخصصة عن الكهرباء والتمديدات المنزلية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، إضافة إلى برامج رياضية وترفيهية تجمع بين الترفيه والمتعة والتعليم.