أكاديمية "طويق" تطلق حملة "طويق وجهتك" بأكثر من 150 معسكرًا وبرنامجًا تقنيًّا

وتهدف المعسكرات والبرامج لتأهيل وتمكين الموظفين، وطلاب وخريجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، لتزويدهم بأهم المهارات اللازمة في مجالات: البرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، والعوالم الافتراضية، والتصميم والتصنيع الرقمي، وتطوير وبرمجة الألعاب، وبرمجة الروبوت والدرونز؛ حيث أتاحت الأكاديمية التسجيل في المعسكرات والبرامج الجديدة عبر موقعها الرسمي: https://tuwaiq.edu.sa.