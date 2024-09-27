شاهد.. أمير القصيم يوقع 7 اتفاقيات لإنشاء 9 مبان مدرسية وتنفيذ شراكات بـ 66 مليوناً

كما شهد أمير القصيم، وبحضور وزير التعليم توقيع الشراكات والأوقاف التعليمية الجديدة مع رجال الأعمال والداعمين، وبارك لهم هذه البادرة الوطنية السامية التي تؤكد عمق الولاء والانتماء، وتعزز من دور القطاع الخاص في البناء والتنمية، حيث تم توقيع اتفاقية تنفيذ مجمعين تعليميين مع أوقاف محمد الخضير، وتنفيذ ثلاثة مبانٍ مدرسية من قبل رجل الأعمال إبراهيم الزويد، ومبنى مدرسي مقدم من رجل الأعمال عبدالعزيز الحميد، ومبنى من رجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن المشيقح، ومبنى من شركة الفهد للتجارة والمقاولات، وتوقيع مذكرة تفاهم لرعاية الطلبة الأيتام والمحتاجين مع مؤسسة محمد السبيعي الخيرية "غروس"، واتفاقية تفاهم مع جمعية عزم لتدريب وتأهيل الطلبة ذوي الإعاقة.