أمير الرياض: ميزانية المملكة برهنت على نجاح خططها التنموية وفق رؤية 2030

وأضاف: إن هذه الموازنة العامة وما حملته من نتائج وأرقام إيجابية، بالرغم مما يشهده العالم من اضطرابات وصراعات، أثرت على اقتصاديات العالم، إلا أن السعودية برهنت على نجاح خططها التنموية والاقتصادية وفق رؤية السعودية 2030؛ وهذا يؤكد بُعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في توجيهه الكريم للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.