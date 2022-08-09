في عسير والطائف.. خدمات صحية وتوعوية متنوعة للزوّار والمصطافين

وكثّفت الوزارة من وجود الكوادر الطبية بمستشفيات عسير والطائف، كما وفّرت مراكز صحية بالقرب من المطار في المدينتين، إضافة إلى غرف التحكم والقيادة التي تسهّل التواصل بين المراكز والمستشفيات لرعاية المرضى.