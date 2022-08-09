في عسير والطائف.. خدمات صحية وتوعوية متنوعة للزوّار والمصطافين

في إطار دعمها المستمر لكل الفعاليات من منطلق حرصها على تقديم كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين، توفر وزارة الصحة خدمات صحية وتوعوية متنوعة للزوّار والمصطافين بكل من عسير والطائف.
وكثّفت الوزارة من وجود الكوادر الطبية بمستشفيات عسير والطائف، كما وفّرت مراكز صحية بالقرب من المطار في المدينتين، إضافة إلى غرف التحكم والقيادة التي تسهّل التواصل بين المراكز والمستشفيات لرعاية المرضى.
وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنها قامت بتعزيز عيادات الطوارئ ووفّرت مستشفى ميدانياً متنقلاً، إضافة إلى زيادة أعداد سيارات الإسعاف لنقل الحالات التي تستدعي النقل.