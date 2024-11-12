"متحف الديار العربية" يحكي مسيرة الإنجاز العقاري المستند إلى القيم العربية السعودية في سيتي سكيب

أعلنت "الديار العربية"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة، اليوم عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، أكبر معرض عقاري على مستوى العالم، من خلال جناح فريد يحمل اسم "متحف الديار العربية"، تُقدم من خلاله تجربة تفاعلية باهرة، تستعرض مسيرتها الممتدة على مدار أربعة عشر عاماً من العمل والإنجاز، والمستندة إلى القيم العربية السعودية التي اعتمدها المؤسسون منذ الانطلاقة الأولى، حتى أصبحت من الشركات القيادية في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وضمن أفضل سبعة مطورين عقاريين في الخليج.