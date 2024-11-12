"متحف الديار العربية" يحكي مسيرة الإنجاز العقاري المستند إلى القيم العربية السعودية في سيتي سكيب

أعلنت "الديار العربية"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة، اليوم عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، أكبر معرض عقاري على مستوى العالم، من خلال جناح فريد يحمل اسم "متحف الديار العربية"، تُقدم من خلاله تجربة تفاعلية باهرة، تستعرض مسيرتها الممتدة على مدار أربعة عشر عاماً من العمل والإنجاز، والمستندة إلى القيم العربية السعودية التي اعتمدها المؤسسون منذ الانطلاقة الأولى، حتى أصبحت من الشركات القيادية في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وضمن أفضل سبعة مطورين عقاريين في الخليج.
تبدأ تجربة الزوار في "متحف الديار العربية" عبر رواق مُنحنٍ تزينه ألواح خشبية مستوحاة من الخطوط التصميمية لشعار الشركة، ويمتد ليحكي على جدرانه تاريخ الشركة وإنجازاتها النوعية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى رؤيتها العصرية والمستقبلية للمشاريع العقارية المقبلة، التي ترتكز على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال التطوير العمراني المستدام.
كما يقدم "متحف الديار العربية" للزوار شرحًا تفاعليًّا حول كيفية اعتماد "الديار العربية" على التقنيات الحديثة وأساليب البناء المتطورة وحلول التصميم التي جعلت من مشاريعها نموذجًا للمجتمعات المستدامة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وتهدف من خلالها إلى خلق بيئات متكاملة تحقق جودة الحياة وسعادة الأفراد، وأهمية الأسرة الناجحة والسعيدة باعتبارها نواة لمجتمع حيوي ومزدهر.
وتعزز "الديار العربية" مكانتها بوصفها عنصرًا أساسيًّا في معرض سيتي سكيب 2024 بتسليط الضوء على دورها في تحسين حياة الأفراد من خلال مشاريع مبتكرة تسهم في تطوير البيئات الحضرية، بالتزام شامل بوعودها وشغفها بالابتكار، ويعكس الالتزام حصول شركة "شهم للمقاولات"، الذراع التنفيذي لها، على التصنيف السادس بين أكبر شركات المقاولات في المملكة.
ويُعد معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" منصة حيوية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث اتجاهات سوق العقارات، ويوفر فرصة لعرض مشاريعنا التي تجمع بين الجودة العالية والابتكار، وتلبي طموحات عملائنا نحو أسلوب حياة عصري.