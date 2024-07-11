فيديو نجاة رحالة من صاعقة عنيفة.. "عالميةُ صواعقِ جازان والوفيات" يبلورها "المسند"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه بسبب موقع جازان الجغرافي المميز؛ فإن كثافة ومضات البرق والصواعق فيها تُعتبر أكبر من معدل ومضات البرق والصواعق في جميع دول القارة الأوروبية وشمالي إفريقيا؛ بل إن معدل الوفيات بسبب ضربات الصواعق في منطقة جازان؛ هو الأعلى في السعودية؛ حيث يبلغ معدل الومضات في جازان 55 ومضة للكيلومتر المربع سنويًّا.