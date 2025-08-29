ضبط 13 ألف وحدة سكنية مخالفة من أصل 26 ألفًا.. أمانة الرياض تواصل جولات التصحيح

نفّذت أمانة منطقة الرياض أكثر من 1187 جولة رقابية ميدانية في نطاق 15 بلدية فرعية، لرصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في مختلف أحياء العاصمة، وذلك ضمن حملاتها المستمرة لتعزيز الامتثال العمراني وتنظيم البيئة السكنية.
وأسفرت الجولات عن رصد أكثر من 26 ألف وحدة سكنية، من بينها قرابة 13 ألف وحدة مخالفة، فيما بدأت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات التصحيح الفوري لتلك المخالفات.
وتضمّنت الحملة رصد المخالفات، وإشعار المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم، إلى جانب تطبيق الغرامات النظامية بحق المسؤولين عنها، في إطار استراتيجية تنموية تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مدينة الرياض.